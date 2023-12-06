قبرص: عدد من الدول عرضت تخزين المساعدات الإنسانية لشحنها إلى غزة

قالت قبرص، اليوم الأربعاء، إن عددًا من الدول عرضت تخزين المساعدات الإنسانية في الدولة الجزيرة الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط كجزء من خطة لشحن المساعدات إلى غزة عبر ممر بحري.

وتشمل الدول المملكة المتحدة، التي أرسلت الأسبوع الماضي مساعدات إنسانية يتم تخزينها في ميناء لارنكا، حيث ستغادر السفن إلى غزة بمجرد أن تسمح الظروف على الأرض في المنطقة بذلك، حسبما قال المتحدث باسم الحكومة كونستانتينوس ليتيمببيوتيس يوم الأربعاء.

سفن قادرة على الاقتراب من شاطئ غزة

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن المملكة المتحدة عرضت أيضًا سفينة ذات غاطس ضحل قادرة على الاقتراب من شاطئ غزة، حيث ستكون قادرة على تفريغ المساعدات دون الحاجة إلى مرافق الموانئ التي تتطلبها السفن الكبيرة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إنه أجرى محادثات مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اللذين أكدا مجددًا دعمهما لممر المساعدات. وأيدت إسرائيل الخطة أيضًا، لكنها لم تعط أي إشارة حتى الآن إلى متى يمكن أن تبدأ المساعدات في التدفق.

وقال فولكر تورك، مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان: "لقد تم تهجير حوالي 1.9 مليون من أصل 2.2 مليون فلسطيني، ويتم دفعهم إلى أماكن متضائلة ومكتظة للغاية في جنوب غزة في ظروف غير صحية، حيث إنه "تم قطع المساعدات الإنسانية مرة أخرى تقريبًا مع انتشار المخاوف من انتشار المرض والجوع على نطاق واسع".

وقال تورك إن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واختيار حل الدولتين.

وقال: "أعتقد أن هناك شيئًا واحدًا واضحًا للغاية، لا يمكن أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه".

وطلب مكتب تورك الوصول إلى إسرائيل لجمع معلومات حول هجمات 7 أكتوبر، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي، لكنه لم يتلق ردًا من إسرائيل.