غدًا.. قوافل تعليمية مجانية لطلاب إعدادية وثانوية ديروط والبداري بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انطلاق قوافل تعليمية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية غدًا ولمدة يومين 7 و8 ديسمبر 2023 والتي تقام في إطار التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة تحت شعار الجمهورية الجديدة "العلم والعمل.

جاء ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوجيهات الرئيس السيسي بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور وفي إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



القوافل التعليمية يقوم عليها نخبة من أفضل خبراء

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه القوافل التعليمية يقوم عليها نخبة من أفضل خبراء التعليم وتهدف إلى تقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب للارتقاء بالمستوى التعليمي ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة من خلال تقديم منتج تربوي متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن أولياء الأمور وبما يساهم في تحقيق نتائج متميزة على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز المستهدفة بالتنسيق مع مسؤولي التربية والتعليم والقوافل التعليمية وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة وتذليل العقبات أمام أعمال القوافل التعليمية تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مؤكدًا أهميتها لأبناء المحافظة في مواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن أولياء الأمور ودعم الطلاب بشرح المناهج الدراسية وإطلاعهم على جميع النقاط بالمنهج الدراسى والتعرف على أساليب الامتحانات.

وناشد محافظ أسيوط جميع الطلبة والطالبات بالإستفادة من هذه القوافل التعليمية المجانية والتحضير المسبق لأى استفسارات في المناهج التعليمية لمناقشتها مع معلمي القوافل وتحصيل مزيد من العلم والدروس بالمناهج المختلفة في جميع المواد المدرجة بالقوافل لتحقيق الاستفادة المرجوة لهم.

من جانبه، أوضح عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن هذه القوافل التعليمية تأتي في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة لدعم العملية التعليمية والحد من الدروس الخصوصية ونقل خبرات تعليمية مميزة لتلاميذ وطلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية مشيرًا إلى التنسيق مع سيد مصطفى المشرف على القوافل لتحديد الأماكن والترتيبات اللازمة وتم ترشيح مركزي ديروط والبداري لتنفيذ القوافل يومي 7 و8 ديسمبر الجاري من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، حيث تتم في مركز ديروط بـ"قاعة دايت نايت بندي ديروط الرياضي – قاعة الاسيوطي بنادي المعلمين" وفي مركز البداري بـ" قاعة الملكة بجوار كوبري المرور".