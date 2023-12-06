الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب "المؤتمر": مشاركتنا فى الانتخابات الرئاسية رد الجميل للرئيس السيسى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب "المؤتمر"، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بمثابة رد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي، للجهود الكبيرة المبذولة في ملف التنمية على مدار السنوات الأخيرة.

وتابع غنيم، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الحاشد بمحافظة كفرالشيخ اليوم؛ لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي: "محافظة كفرالشيخ من المحافظات التي حظيت بتشريف الرئيس لها منذ شهور قليلة عندما تم افتتاح مجموعة من المشروعات العملاقة بها وعلى رأسها مصنعان للرمال السوداء بالبرلس بلطيم وهما من أبرز المشاريع التي شهدتها مصر في العام الحالي".

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب "المؤتمر" برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، لدعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بمحافظة كفرالشيخ، تحت رعاية النائب الأول لرئيس الحزب الدكتور السعيد غنيم، وذلك بحضور رئيس جامعة كفرالشيخ، رؤساء الأحزاب السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب، وأعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بمحافظة كفرالشيخ وقيادات حزب "المؤتمر".

واستكمل النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "نحن هنا لنرد الجميل لمن أحيا مشروعات الصيد في البحيرات الموجودة في محافظة كفرالشيخ، ففي أقل من 18 شهرًا تحولت بركة غليون إلى منطقة مشروعات قومية، يزينها المشروع القومي للاستزراع السمكي وما يضمه من مشاريع ومراكز أبحاث وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة".

وأشار غنيم، إلى أن "محافظه كفرالشيخ كانت دائمًا ومازالت في عقل وقلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهذه المحافظة التي كانت نقطة انطلاق للهجرة غير الشرعية تحولت إلى نموذج حي للتنمية".

وأكد غنيم، في نهاية كلمته، وعي الشعب المصري، وأن الجميع يصطف خلف القيادة السياسية في ظل الظروف الراهنة والتحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة؛ لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة ومواصلة رحلة العطاء.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
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