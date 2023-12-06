الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بحضور 7 آلاف مواطن.. "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم مؤتمرًا لدعم الرئيس السيسى

مؤتمر مستقبل وطن
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بملعب الإستاد الرياضى بمدينة سوهاج، لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

 

حضر المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والأمناء المساعدون، وأمين التنظيم، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، و٧ آلاف شخص من أهالي المحافظة.

 

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزيارته لمحافظة سوهاج، والمشاريع التي تم افتتاحها.

 

وأعلن اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، أن الهدف من تنظيم هذا المؤتمر هو تأييد الدولة المصرية ودعم قرارات القيادة السياسية والحفاظ على مسيرة التنمية.

 

ومن جانبه، لفت النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إلى المفارقة بين مواقف الدول التي لطالما كانت تسارع باصدار البيانات ضد مصر فى مجال حقوق الإنسان، وصمت هذه الدول تجاه الفظائع والجرائم التى ترتكب الآن فى غزة.

 

ومن ناحيته، أكد الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، مكانة مصر وعظمتها مثمنا دور القيادة السياسية في الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار.

 

أما الأنبا باخوم مطران سوهاج، فتحدث عن الوحدة والترابط القوى بين عنصرى الأمة من المسلمين والأقباط، مؤكدا دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

بدورها ثمنت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ودوره فى دعم مسيرة التنمية من خلال مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك مبادراته فى دعم الم

مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
مؤتمر مستقبل وطن بسوهاج
7 آلاف مواطن مستقبل وطن اللواء محمد مصطفى الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة البرلمانية السلام الوطني اللواء

مواد متعلقة

مصرع طالب سقط عليه حائط قديم بسوهاج

"مياه سوهاج" تطلق حملة توعية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

وزيرة الثقافة تصل سوهاج لافتتاح أضخم معرض للكتاب خارج القاهرة بنادي المحليات

مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بسوهاج

"لجنة سوهاج للتميز الوظيفي" تلتقي 35 من المرشحين للجائزة

"صحة سوهاج": الانتهاء من إنشاء 10 آلاف ملف طبي عائلي بوحدات التطوير

رئيس جامعة سوهاج يحث الطلاب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

بـ25 ألف عنوان.. أضخم معرض للكتاب خارج القاهرة بنادي المحليات في سوهاج

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

عاجل| سيول غزيرة تضرب مرسى علم وانقطاع الكهرباء عن غالبية الأنحاء

عاجل.. عدوان جديد على جنين الفلسطينية ومخيمها: إصابات واعتقالات وتدمير للبنية التحتية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة

16060 مواطنًا.. الصحة الفلسطينية تعلن آخر إحصائية لعدوان الاحتلال في اليوم الـ60

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"