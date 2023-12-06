الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ملامح البطل 4.. ليفركوزن يهدد عرش بايرن في البوندزليجا

ليفركوزن
ليفركوزن

يسير باير ليفركوزن بخطوط ثابتة منذ بداية الموسم الحالي، في صراع الحصول على لقب الدوري الألماني.

ويناطح ليفركوزن حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة بايرن ميونخ، بقوة هذا الموسم تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

ويتصدر ليفركوزن ترتيب الدوري الألماني بعد 13 جولة بـ 35 نقطة وبفارق نقطتين عن بايرن الوصيف والذي له مباراة مؤجلة.

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ترتيب الدوري الألماني

 

النفس الطويل شرط لمنافسة ليفركوزن

 

لم يتعرض ليفركوزن لأي خسارة بعد قبل نهاية الدور الأول بجولتين ومعه بايرن ميونخ لكن يمتلك أفضلية قبل نهاية الدور الأول.

يطمح ليفركوزن بأن يعرقل فرانكفورت مطارده بايرن عندما يتواجها في الجولة الـ 14، كما يأمل ليفركوزن في الفوز على شتوتجارت وتعطيلة في منافستهم.

وفي الجولة الـ 15 ستكون الفرصة مواتية وقوية أمام ليفركوزن الذي يلعب مع فرانكفورت في لقاء صعب، بينما يصطدم ملاحقيه بايرن وشتوتجارت ببعضهما وقد يلعبون لصالحه.

رجال تشابي ألونسو يجب أن يتعلموا الدرس في منافسة بايرن وهو النفس الطويل حتى الجولات الأخيرة، حيث يحسم بايرن دائمًا البطولة مبكرًا عدى استثناء الموسم الماضي.

بايرن مهدد بسبب الأبطال

وقد يكون البايرن مهدد في صراعه على لقب البوندزليجا بسبب مشاركته في دوري الأبطال حيث دائمًا يطمح للوصول بعيدًا في البطولة.

ورغم أن بايرن لا يقدم أداء فردي جيد إلا أن لم يتلقى أي خسارة بعد في البوندزليجا.

وقد يهدد بايرن في المنافسة شيء آخر وهو السقوط الأول، حيث عندما يسقط البافاري دائمًا في مباراة أو أخرى متتالية يبدأ في نزيف النقاط.

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