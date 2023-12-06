فلسطين: الاحتلال دمر 21 مركزا ثقافيا ومعظم مدينة غزة القديمة

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية عن تدُمر 9 دور نشر ومكتبات، بالإضافة إلى تضرر عدد من المراكز الثقافية بشكل كلي أو جزئي عُرف منها 21 مركزًا، كما تعرضت معظم أجزاء البلدة القديمة لمدينة غزة للتدمير بما فيها 20 مبنى تاريخيا، من كنائس، ومساجد، ومتاحف، ومواقع أثرية، وتدمير وتضرر 3 أستوديوهات وشركات إنتاج إعلامي وفني.

القطاع الثقافي الفلسطيني

وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية في تقرير الشهري الثاني، الصادر اليوم الأربعاء، والذي يرصد ما تعرض له القطاع الثقافي الفلسطيني في قطاع غزة على مدى شهرين، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقصفت طائرات الاحتلال ثمانية متاحف، منها متحف رفح، ومتحف القرارة، ومتحف خان يونس، إضافة إلى تدمير معظم أجزاء البلدة القديمة لمدينة غزة بما فيها عشرات المباني التاريخية.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف إن "جوهر هذه الحرب قائم على فكرة محاولة إبادة شعبنا ومحوه وإزالته وتهجيره، لذلك فهي تستهدف كل شيء في قطاع غزة، وكل مقومات الحياة من البشر والحجر والشجر والماء".

وأضاف أبو سيف أن "الحرب على الثقافة كانت دائمًا في صلب الحرب التي شنها الاحتلال على شعبنا، لأن الحرب الحقيقية هى حرب على الرواية من أجل سرقة البلاد وما فيها من قيمة غنية بآثارها وبكنوزها المعرفية والتاريخية والحضارية وما عليها وعنها من حكايات.

رصاص الاحتلال

وفي وقت سابق أصيب أربعة فلسطينيين أحدهم بجروح خطيرة، صباح اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة، شرق نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن "قوات إسرائيلية خاصة (مستعربون) تسللت إلى مخيم بلاطة وحاصرت منزلا في إحدى حاراته، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان".

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن "شابا /25 عاما/ أصيب برصاصة في الخاصرة، وآخر في رأسه وجروحه حرجة للغاية، وثالث بالفخذ، ورابع باليد.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات ترافقها جرافتان عسكريتان من حاجز عورتا العسكري، باتجاه مخيم بلاطة.