عاجل.. التايمز تكشف دور "بلاك ووتر" في خطة إغراق أنفاق غزة

قالت صحيفة التايمز البريطانية، إن مؤسس بلاك ووتر “ ايرك برنس” نجح في إقناع إسرائيل بعد طوفان الأقصى بشراء معدات لإغراق الأنفاق التي تستخدمها حماس في غزة.

إغراق الأنفاق

وقالت التايمز نقلا عن مصدرها: إن إسرائيل أنشأت نظام ضخ في شمال غزة لاستخدام مياه البحر لإغراق شبكة أنفاق حماس.

كما نقلت التايمز عن ضابط استخبارات اسرائيلية قوله: إن تقديرات محللي جيش إسرائيل تشير إلى أن شبكة أنفاق حماس يتجاوز طولها 300 ميل.

مخاوف من آلاف الذخائر

هذا وسبق وحذرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها من المخاطر الكبيرة التي سيعيش فيها قطاع غزة، مع استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، وتحديدًا حذرت الصحيفة من الآلاف من الذخائر غير المنفجرة التي ستكون موجودة في غزة رغم انتهاء الحرب.

الحرب في غزة

وقالت الصحيفة: لقد أدى القصف الإسرائيلي لقطاع غزة إلى تحويل أحياء بأكملها إلى غبار وتابعت: إن استئناف القتال والغارات الجوية المكثفة على جنوب غزة بعد توقف دام أسبوعًا قد يعني أن المزيد من الأراضي قد تواجه نفس المصير.

مخاطر الآلاف من الذخائر غير المنفجرة

وقال تشارلز بيرش، الباحث في شئون الشرق الأوسط وخبير إزالة المتفجرات في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS): إن التلوث لا يصدق، حيث إن هناك مئات إن لم يكن الآلاف من الذخائر غير المنفجرة، بدءًا من الصواريخ بدائية الصنع التي صنعتها حماس إلى الذخائر عالية التقنية التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل، "سيكون التلوث لا يصدق، مثل الحرب العالمية الثانية".

وقدر بيرش أن الأمر سيكلف عشرات الملايين من الدولارات وسيستغرق الأمر سنوات عديدة لجعل المنطقة بأكملها آمنة ونظيفة.