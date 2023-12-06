مجلة نيوزويك: القوات الإسرائيلية اقتربت من مخبأ يحيى السنوار

زعمت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتربت من موقع زعيم حركة حماس يحيى السنوار، مع انتقال الحرب إلى "المرحلة الثالثة" من العمليات البرية في قطاع غزة المدمر.

ونقلت المجلة عن صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن رئيس الأركان العامة لجيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، قال: "إن الجيش الإسرائيلي حاصر جنوب غزة وخان يونس، حيث يختبئ السنوار".

وأضاف هاليفي: "هذا الهجوم البغيض قرره يحيى السنوار"، مردفًا: "أنه لا يوجد جدول زمني محدد للقبض عليه أو قتله".

وتابع هاليفي: "أن القوات الإسرائيلية التي تتحرك عبر قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007، تنتقل إلى (المرحلة الثالثة) من العمليات البرية في القطاع وتشق طريقها باتجاه الجنوب".

وتستمر العمليات البرية لقوات الاحتلال الإسرائيلية منذ أسابيع، وتوقفت لفترة وجيزة بسبب وقف إطلاق النار الذي انهار في وقت سابق من هذا الشهر.

وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى استشهاد أكثر من 16200 شخص في غزة– 70٪ منهم من النساء والأطفال– بالإضافة إلى إصابة أكثر من 42000، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وقالت الأمم المتحدة إن 1.87 مليون شخص– أكثر من 80% من سكان غزة– قد طردوا من منازلهم، وأن القتال يمنع الآن توزيع الغذاء والماء والدواء خارج قطعة صغيرة من جنوب غزة.

الوضع بغزة يزداد سوءًا

في السياق، حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين، ريتشارد بيبركورن، في حديث عبر الفيديو من مدينة رفح جنوب القطاع، من أن "الوضع يزداد سوءًا كل ساعة، ويتكثّف القصف في كل مكان، بما في ذلك هنا في المناطق الجنوبية".

وأضاف أن: "الكثير من الناس يائسون وفي حالة صدمة دائمة"، قبل أن يشير إلى أننا "قريبون من وضع هو الأحلك في تاريخ البشرية"، وفق قوله.