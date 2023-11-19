أكسيوس يكشف تفاصيل المفاوضات مع السنوار ومصير الرهائن والأسري الفلسطينيين

ذكر موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن ثلاثة مصادر، مساء اليوم الأحد، أن المفاوضات عادت للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح عشرات الرهائن المحتجزين في غزة وأظهرت تقدمًا متواضعًا.

وأضاف الموقع في تقرير له، أن يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة، استأنف التفاوض وإذا تم التوصل إلى اتفاق فسيتم تنفيذه على مرحلتين.

وأشار الموقع إلى أنه في المرحلة الأولى ستطلق حركة حماس سراح نحو 50 إمرأة وطفلًا مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام.

وأضاف الموقع أن حركة حماس ستسعى إلى إطلاق سراح المزيد من النساء والأطفال المحتجزين لدى فصائل أخرى في مرحلة ثانية.

كما طالب السنوار بالإفراج عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية.

كما طالبت حركة حماس بالسماح بدخول 400 شاحنة يوميًا عبر معبر رفح، وتوفير الوقود للمستشفيات والمخابز بالإضافة إلى غيرها من السلع الإنسانية.

قيادي بحركة حماس: الاحتلال قصف عن قصد الاحتفال الذي حضره 4000 إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر في قطاع غزة بشكل يومي بهدف تهجير الفلسطينيين، كما أنه قصف الكثير من المنازل بسبب مجرد شكوك بوجود أسرى إسرائيليين بداخلها.

وأضاف حمدان في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم، أن الاحتلال قصف عن قصد الاحتفال الذي حضره 4000 إسرائيلي وأجنبي ونظم بعلم من سلطاته في 7 أكتوبر الماضي.

طالب حمدان الإدارة الأمريكية بضرورة التراجع عن موقفهم الداعم للاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني.

كما طالب القيادي في حماس، كل الدول التي تبنت الرواية الإسرائيلية إلى التراجع عن موقفها وإلا ستصبح شريكة في الجرائم.

ودعا حمدان الدول العربية والإسلامية إلى فتح معبر رفح وإدخال الدعم لأهالي غزة، داعيًا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى العمل على إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه.