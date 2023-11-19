عاجل.. قيادي بحركة حماس: الاحتلال قصف عن قصد الاحتفال الذي حضره 4000 إسرائيلي

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر في قطاع غزة بشكل يومي بهدف تهجير الفلسطينيين، كما أنه قصف الكثير من المنازل بسبب مجرد شكوك بوجود أسرى إسرائيليين بداخلها.

وأضاف حمدان في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم، أن الاحتلال قصف عن قصد الاحتفال الذي حضره 4000 إسرائيلي وأجنبي ونظم بعلم من سلطاته في 7 أكتوبر الماضي.

وطالب حمدان الإدارة الأمريكية بضرورة التراجع عن موقفهم الداعم للاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني.

حمدان يطالب الجامعة العربية بإنشاء محكمة دولي لمحاكمة الاحتلال

كما طالب القيادي في حماس، كل الدول التي تبنت الرواية الإسرائيلية إلى التراجع عن موقفها وإلا ستصبح شريكة في الجرائم.

ودعا حمدان الدول العربية والإسلامية إلى فتح معبر رفح وإدخال الدعم لأهالي غزة، داعيًا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى العمل على إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه.

وسبق، وأعلنت وزارة الصحة في غزة يوم الأحد أن ما لا يقل عن 13 ألف فلسطيني استشهدوا وأصيب 30 ألفًا آخرين في الغارات الإسرائيلية في أنحاء غزة منذ 7 أكتوبر.

وأضاف البيان أن من بين 13 ألف قتيل في الغارات الإسرائيلية، 5500 منهم أطفال و3500 امرأة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عدة منازل شمال القطاع ووسطه وجنوبه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال قصفت عدة منازل ضمن مربع سكني كامل في جباليا البلد شمال قطاع غزة، تقطنها عائلات نبهان، وقرموط، وشعبان، وسعد، وقدورة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض حتى الان بينهم أطفال ونساء.