الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ مطروح يتفقد منطقة كوبري فوكة للوقوف على أسباب تكرار الحوادث

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح منطقة  كوبري فوكة للوقوف على أسباب تكرار الحوادث بهذه المنطقة ومعاينتها على الطبيعة، مؤكدًا على التواصل والتنسيق مع هيئة السكة الحديد ووزارة النقل لمعالجة أسباب المشكلة خلال أعمال توسعة الطريق الدولي الساحلي اسكندرية مطروح ووضع الحلول الأنسب لسيولة المرور وتجنب الحوادث حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين. 

يذكر أن أصبح اتجاه الطريق المؤدي إلى مدينة مرسى مطروح يمر أعلى كوبري فوكة، والاتجاه المؤدي إلى محافظة الإسكندرية يمر من على مزلقان السكة الحديد مباشرة، والطريق منحدر بشكل كبير مما قد يؤدي إلى وقوع الحوادث.

 من جانبه خاطب محافظ مطروح وزارة النقل والمواصلات لاتخاذ الإجراءات التي تحافظ على سلامة وأرواح المواطنين بما يحقق الصالح العام وفي ضوء مخطط وزارة النقل والمواصلات.

محافظ مطروح منطقة كوبرى فوكة أسباب تكرار الحوادث طريق الإسكندرية مطروح مطروح

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