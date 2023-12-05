محافظ مطروح: تقديم مساعدات وإعانات مالية وعلاجية لغير القادرين بـ17.9 مليون جنيه خلال 4 سنوات

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المحافظة قدمت مساعدات وإعانات مالية وعلاجية لغير القادرين من مواردها الذاتية بإجمالي تكلفة (17.948 مليون جنيه ) على مدار الأربع أعوام السابقة من عام 2020 -2023 لتوفير مزيد من الرعاية الصحية والإجتماعية منها مبلغ 6.5 مليون جنيه تكلفة إجراء عمليات وعلاج لعدد 803 مواطنين من غير القادرين، و1.8 مليون جنيه قيمة مساعدات علاجية شهرية لعدد 1047 مواطنا، بالإضافة إلى مساعدات وإعانات مالية متنوعة أخرى.

وأشار إلى أن المحافظة وضعت مطالب واحتياجات المواطنين على رأس أولوياتها مع العمل المستمر على التيسير عليهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل المستمر على تخفيف الأعباء الملقاة على المواطنين وخاصة من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة لتحسين جودة حياة المواطنين خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا مما انعكس على تصدر محافظة مطروح من خلال التقارير الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ضمن المحافظات الاكثر استجابة لشكاوى ومطالب المواطنين وحلها وتحقيق نسب إنجاز عالية.

وتابع أنه تم خلال هذا العام 2023 استخراج 1319 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد 102 جهاز تعويضي ( كرسي متحرك – أطراف صناعية – مشاية ) في إطار اهتمام القيادة السياسية بتلك الفئة من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وتوجيهاته المستمرة بتقديم كل الدعم والمساندة لهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من جميع الخدمات الأساسية وكذا نشر الوعي بحقوقهم كما يجرى حاليا أعمال توسعة مبنى الرعاية النهاري لأطفال التوحد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للارتقاء بالخدمات المقدمة لتلك الفئة والتيسير عليهم.

وأكد محافظ مطروح على التعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير مزيد من الخدمات للأسر الأولى بالرعاية سواء خدمات صحية، اجتماعية والوصول بها إلى أقصى النجوع والتجمعات بكافة أنحاء المحافظة تشمل القوافل الطبية المجانية والإعانات العينية من( بطاطين ومواد غذائية ولحوم وغيرها ) وكذا مساهمات للتخفيف من أعباء ونفقات الزواج وتجهيز العرائس وغيرها مع تقديم المحافظة كافة التيسيرات وتذليل كافة العقبات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.