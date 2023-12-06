صوتك لمصر.. مسؤول لجنة الحوادث والأزمات بإيبارشية بني سويف يدعو للخروج للانتخابات

دعا القس إرميا عبده مسؤول لجنة الحوادث والأزمات بإيبارشية بني سويف، المصريبن للخروج والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية على بقلب واحد في صورة مبهرة ليرى العالم كله حضارة ورقي شعب مصر في التعبير عن حق ديمقراطي لاختيار رئيس الجمهورية.

وأكد القس إرميا أن مصر تنادينا جميعا ليري العالم شعبها يختار قائدة والتأييد الشعبي أقوي رسالة في صناعة القرار والمشاركة في الانتخابات واجب وطني يعبر عن الحب والانتماء للوطن الذي نعيش فيه ونعشق ترابه، فشعب مصر من الشعوب المحبة الذي أبهر العالم بالخروج مرات كثيرة للتأييد والتفويض عندما يناديه الوطن، وسيري العالم كله في هذه الانتخابات صورة مشرفة للمصريين في الاحتفال بهذا العرس الديمقراطي.

وأشار مسؤول لجنة الحوادث والأزمات بإيبارشية بني سويف إلى أن القيادة الكنسية ممثلة في قداسه البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني والمجمع المقدس دائما يحث الشعب علي حب الوطن والمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية والله يحفظ بلادنا من كل شر ويرفع عن العالم الحروب والكروب ويحل بالسلام ويختار رئيس بلادنا ويؤيده بالبركة والحكمة.