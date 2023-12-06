إنشاء شبكة مواسير لحديقة جاردينيا شرق القاهرة بهدف توصيل المياه وسهولة الري

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة حديقة جاردينيا بمحور شينزو آبي بشرق القاهرة بصحبة المهندس اسعد محمد مدير عام الورش.

وجاءت الجولة لإيجاد حلول مستديمة للمياه لري الحديقه والزراعات والأشجار لحديقة جاردينيا بمحور شينزو آبي.

وأوضح الشرشابي أنه تم وضع خزانات مياه بعمق الحديقة والبدء في إنشاء شبكة مواسير بطول الحديقة وأطرافها الأربعة للبدء في الزروعات وأشكالها التجميلية بمعرفة المركزية للتجميل والمهندس هشام عبد الرازق رئيس المركزية.

تحسين الموقع العام بطول طريق محور محمد علي فهمي حتى محور المشير

ولليوم الثالث على التوالي أعلنت هيئة نظافة القاهرة رفع التراكمات والمخلفات وتسويه وتمهيد الأرض وتحسين المظهر العام لمحور محمد علي فهمي حتى محور المشير.

وأعلنت الهيئة تنفيذ توجيهات وتعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة للمركزية للشؤون الفنية والإنقاذ المركزي بالتعاون مع المركزية للنظافة بالدفع بفرق العمل من المعدات الثقيلة والسيارات لتسوية ورفع مخلفات البناء والهدم والرتش وتحسين الموقع العام بطول الطريق بمحور محمد علي فهمي حتى محور المشير.

تطوير وتجميل طريق صلاح سالم

وتنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة للمهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية بالدفع بفرق العمل باقسام الصيانه والتصميمات والنقاشه بدهان كافة الفازات بطول طريق صلاح سالم.

حيث تم تجهيز ودهان الفازات في تغير شامل للشكل العام بكافة الدهانات وإضافة البراويز الخشبية في لمسة جمالية من الهيئة.

وكلف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة بتعميم تلك الأعمال على الفازات بطول الطريق والانتهاء من أعمال الدهانات.

وتأتي الأعمال في إطار المتابعة المستمرة واليومية من اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

إنشاء شبكة مواسير لحديقة جاردينيا

إنشاء شبكة مواسير لحديقة جاردينيا