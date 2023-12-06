الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صرف إعانة مالية لمساعدة إحدى السيدات المُعيلات ببنى سويف

محافظ بني سويف من
محافظ بني سويف من الحدث

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بصرف إعانة مالية لإحدى السيدات المُعيلات لديها 5 أبناء في مراحل التعليم، والتي كلَّف المحافظ وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة ببحث حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها في سداد ديون متأخرة عليها، موجهًا بسرعة تذليل أية مشكلات قد تواجه السيدة في صرف معاش تكافل وكرامة. 

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي اعتاد محافظ بني سويف على عقده، بحضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن وفي إطار القانون والمتاح من إمكانات.

بني سويف سيدة محافظ بني سويف حقوق الانسان الحملة القومية الحمى القلاعية

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