صرف إعانة مالية لمساعدة إحدى السيدات المُعيلات ببنى سويف

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بصرف إعانة مالية لإحدى السيدات المُعيلات لديها 5 أبناء في مراحل التعليم، والتي كلَّف المحافظ وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة ببحث حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها في سداد ديون متأخرة عليها، موجهًا بسرعة تذليل أية مشكلات قد تواجه السيدة في صرف معاش تكافل وكرامة.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي اعتاد محافظ بني سويف على عقده، بحضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن وفي إطار القانون والمتاح من إمكانات.