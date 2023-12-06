صوتك لمصر.. وكيل الشيوخ: المشاركة في الانتخابات يحدد ملامح مستقبل الأولاد والأحفاد

قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن كل مواطن في الجمهورية الجديدة له الحق اختيار القيادة المعبرة عن طموحه وتحقيق آماله وأحلامه، ولذلك على الجميع المشاركة في الانتخابات الرئاسية لتحديد ملامح مستقبله ومستقبل أولاده وأحفاده.

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسيه ايام 10 و11 و12 ديسمبر فهي واجب على كل مصري محب لبلاده، وذلك في ظل الضمانات القانونية.

المشاركة في الانتخابات رسالة للعالم بقدرة المصريين على صنع قرارهم ومستقبلهم بإيديهم

وأوضحت وكيل مجلس الشيخ، أن الانتخابات من وجهة نظرها فرصة للتوصيل للعالم رسالة تتضمن أن المصريين يرتادون آفاق جديدة من الحرية وصنع قرارهم ومستقبلهم بأيديهم، كما أنه فرصة لكي نقول إن وجود عدة مرشحين ينتمون لتيارات وآفاق مختلفة علامة على الإنجاز الذي تحقق في الحقيقة السياسية مصرية ونتائج ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

الانتخابات فرصة للتأكيد على استكمال الانجازات في ظل التحديات

وأضافت أن الاستحقاق الرئاسي في الوقت المليء بالتحديات الداخلية والخارجية هو فرصة حقيقية للجميع أن يؤكد على ضرورة استكمال ما بدأناه من تسع سنوات، ورسالة أن الجمهورية الجديدة في طريقه لترسيخ إنجازاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأنه آن الأوان أن نجني الثمار ورغم أن الاختيار واضح وحجم الإنجاز لا يمكن أن يختلف عليه أي محب للوطن.

ووجهت الشكر للمواطنين ولقدرتهم الدائمة على تقدير دقة الموقف وأهميته وضرورة الحفاظ على مكتسباته في عالم لم يعد يعترف إلا بالقوة والشعوب القادرة على فرض رؤيتها ومستقبلها.