ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بأسوان ودمياط
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
أسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 7500 كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام كمية من مخدرى الهيروين والشابو بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية في محافظة دمياط.
كما تم ضبط قطعتين سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش، فرد محلى ومن الطلقات، تنفيذ 822 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، وضبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرامات وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 6500 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين و3 فرد محلي، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية.
واتخذت الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.