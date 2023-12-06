الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاجل.. إحالة المتهمين بالتلاعب فى السلع وبيعها بالسوق السوداء للمحاكمة

محكمة
محكمة

قررت النيابة العامة إحالة عدد من المتهمين بالتلاعب في السلع الغذائية والمواد التموينية للمحاكمة، بعد ضبهم من قبل الرقابة الإدارية، لاتهامهم بالتلاعب وبيع سلع استراتيجية في السوق السوداء.

وكشفت التحقيقات والتحريات التي أجرتها الرقابة الإدارية، عن بيع بعض أصحاب المطاحن بالمحافظة كميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي، والتلاعب في قيد الكميات المنتجة، وخفض جودة المنتج، بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة.

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النيابة تأمر بتسليم 590 طن سكر إلى التموين لبيعها بسعرها الرسمي

الرقابة الإدارية تضبط 900 طن سكر

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين، من ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع حوالي ٩٠٠ طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة، والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالى ٥ أطنان، وتم مصادرة الكميات وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية. 

وكانت النيابة العامة قد أعلنت أمس عن تسليم 590 طنًا من السكر، وسلع أخرى للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي. 

يأتي ذلك في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنان من تلك السلع (590 طنًا من السكر)، وأربعة وخمسين طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، محجوبة عن المواطنين، لبيعها في تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي.

النيابة العامة السلع الغذائية الرقابة الإدارية السلع الاستراتيجية

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