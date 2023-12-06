وزير المالية الألماني: الطبقة المتوسطة في بلادنا تستحق تخفيف الأعباء عنها

كشف وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، عزم الحكومة الألمانية على تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنات والمواطنين خلال العام القادم بإجمالي 15 مليار يورو، على الرغم من أزمة الميزانية.

الطبقة المتوسطة في ألمانيا

واكد كريستيان ليندنر، لصحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن الطبقة المتوسطة في ألمانيا تستحق تخفيف الأعباء عنها.

وتابع ليندنر: سنقوم أيضا بتخفيف العبء عن العاملين فيما يتعلق بضرائب الأجور والدخل بإجمالي 15 مليار يورو"، لافتا إلى أن الحكومة ستخفض بذلك العبء الضريبي بشكل ملموس للمرة الثانية على التوالي.

مشاورات حاليا حول موازنة 2024

جدير بالذكر أن أطراف الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر تجري مشاورات حثيثة حاليا حول موازنة 2024.

ووفقا لتصريحات ليندنر، هناك عجز في الموازنة الاتحادية للعام القادم بإجمالي 17 مليار يورو.

مستويات التضخم في ألمانيا

وفي اغسطس الماضي أظهر مسح، أن مستويات التضخم في ألمانيا والتي بلغت أعلى معدلاتها منذ عقود، غذت الشعور المتزايد بعدم المساواة، وجعل غالبية الألمان يشعرون بأن الحكومة تخلت عنهم.

وقال حوالي 80 بالمئة ممن شملهم الاستبيان، إنهم يعتبرون الوضع الاقتصادي في ألمانيا غير عادل، بزيادة 32 بالمئة عن أعداد من قالو ذلك عام 2021، وقال 60 بالمئة من الألمان إنهم يرون أن المجتمع منقسم، بشكل أساسي بين الأغنياء والفقراء، بزيادة 20 بالمئة عن عدد من كانو يرون ذلك في استطلاعات أجريت في شهر مايو 2022.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي يتراجع فيه التأييد للمستشار أولاف شولتز وتحالفه، واستفادة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، من انعدام الثقة بين الناخبين.

كان التضخم الألماني في اتجاه هبوطي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 2 بالمئة.