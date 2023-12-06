نقيب العاملين بالزراعة: تنسيق مع اللجان النقابية لتوفير وسائل انتقال للمشاركين بالانتخابات

قال المهندس عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام لاتحاد العمال، إن غرفة العمليات المركزية للنقابة العامة برئاسته ستتابع سير عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية، خلال أيام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري، ومتابعة الغرف الفرعية بالمحافظات ومعدلات المشاركة من قبل الأعضاء بكل المحافظات، فضلًا عن المتابعة مع كل قطاعات النقابة على مستوى الجمهورية لحشد الناخبين وتوفير وسائل الانتقال لهم.

تنسيق مع اللجان النقابية

وأشار مرسال، إلى تواجد رئيس الغرفة المركزية بمقر النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي في اللجنه العليا على مدار الساعة، وذلك بقطاعات الزراعة والري بمديرياتها المختلفة بالتنسيق مع رؤساء اللجان النقابية التابعه للنقابة العامة وكذلك قطاعات الصيد وقطاعات واستصلاح الأراضي، واللجان التنسيقية للعاملين بالزراعة بجمع المحافظات، وكذلك سكرتارية المرأة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، أنه تم تخصيص أرقام تليفون للتواصل والاستفسار خلال أيام الاقتراع، هي: 01006767319-01289857929.

كان قد عقد عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لقاءً موسعًا مع عضوات سكرتارية المرأة بالنقابة العامة من كافة المحافظات، وذلك بهدف تكليفهن بضرورة العمل على تشجيع المنتسبات لعضوية النقابة العامة والمحيطين بهن للنزول للإدلاء بأصواتهن فى العملية الانتخابية، وممارسة حقهن الانتخابى والظهور بالمظهر المشرف الذى يليق بمصر وبمكانتها وريادتها أمام العالم أجمع فى هذا العرس الانتخابى الفريد من نوعه.