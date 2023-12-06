الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

2078 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ

كفر الشيخ
كفر الشيخ

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة اللواء سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء ايهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

ضبط 2078 مخالفة مرورية

وأسفرت الحملات عن ضبط 2078 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق"، حيث تم ضبط  40 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 16 مخالفة دراجة نارية، و95 انتظار خاطئ و99 مخالفة سير بدون تراخيص 57 بدون رخص قيادة و42 بدون رخص تسيير، و1681 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كل أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

أمن كفر الشيخ مرور كفر الشيخ مخالفات مرورية حملات مرورية محافظة كفر الشيخ

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