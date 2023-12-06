إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض المدارس والمشروعات بالقاهرة

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة وهم اسم العميد إبراهيم الرفاعي علي كوبرى العاشر سابقا بحي المعادي، واسم الفريق محمد سعيد الماحي على الكوبري الواقع بطريق صلاح سالم أعلى طريق الفسطاط جنوب نادي الأبطال بمصر القديمة، وإطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود على محور شمال شارع ٩ بالمقطم، وإطلاق اسم الفنان عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات.



كما وافق المجلس على إطلاق اسم البطل الشهيد رائد شرطة محمد أنور جمعة عبد الكريم على مدرسة الهلال الأحمر التجريبية لغات بإدارة البساتين التعليمية، والبطل الشهيد مقدم شرطة أحمد كمال شعلان على شارع الرشاد بحى المطرية، والبطل الشهيد ماجد أحمد عبد الرازق على الطريق الذى يربط محور الأوتوستراد بمحور حسب الله الكفراوي بالبساتين، والبطل الشهيد مساعد شرطة محمد على صابر على على شارع سليمان عبد الجواد بحدائق القبة، والبطل الشهيد شريف حجاج مناع على مدرسة السلحدار بمصر الجديدة، واسم م. حسن رشدان على الشارع المار بأرض حديقة المشتل بمصر الجديدة، واسم د. ياسين عبد الغفار على شارع عمارات هيئة التصنيع المتفرع من مكرم عبيد بشرق مدينة نصر.

وكان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حضر الندوة التى عقدتها محافظة القاهرة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة بحضور مها مروان مقرر المجلس القومى للمرأة وعدد من عضوات المجلس للتعريف بأهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة في انتخابات الرئاسة المقررة أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجاري.



وأكد محافظ القاهرة، أن المرأة المصرية شريك أساسي في رسم خارطة الحياة السياسية حيث أثبتت قوة حضورها في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة.



وأضاف أنه خلال السنوات العشر السابقة، تقلدت المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية، مع تمثيلها في الحكومة والمجالس النيابية ولم يقتصر التمكين على المناصب القيادية فقط بل تم الاستعانة بالمرأة في كافة المجالات المتاحة حيث أثبتت المرأة جدارتها فى كل منصب تقلدته.

