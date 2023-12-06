رنا رئيس تنتهى من تصوير 70% من مشاهدها فى مسلسل "إنترفيو"

تواصل الفنانة الشابة رنا رئيس تصوير المسلسل الدرامي الجديد “إنترفيو” تحت قيادة المخرج أحمد خالد أمين.

وأوشك رنا رئيس على الانتهاء من تصوير مشاهدها بالعمل الذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية.

وانتهت "رئيس" مما يقرب من 70% من مشاهدها في العمل، الذي يعتمد على البطولة الشبابية لمجموعة من نجوم الفن من الشباب.

ويواصل المخرج أحمد خالد أمين تصوير العمل على قدم وساق، حيث قطع شوطًا كبيرًا في تصويره، وذلك استعدادًا لعرضه على منصة Watch it مطلع العام الجديد.

مسلسل إنترفيو

ومسلسل إنترفيو مكون من 10 حلقات فقط، وهو من بطولة رنا رئيس وخالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، ومن المقرر عرضه قريبًا على WATCH IT إخراج أحمد خالد أمين.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار من الكوميديا الاجتماعية، ومن المقرر عرضه على منصة Watch it مطلع العام الجديد.

ويأتي مسلسل "إنترفيو" ضمن مجموعة من الأعمال الحصرية، حيث نجحت منصة Watch it في تقديم عدد من الأعمال الدرامية المتميزة والجديدة خلال الفترة الماضية، والتي استحوذت على اهتمام الجمهورين المصري والعربي.

وكان من أهم الأعمال الحصرية التي حققت نجاحًا كبيرًا عبر منصة WATCH IT، مسلسل "على باب العمارة" لحاتم صلاح، ومسلسل "ريفو" لأمير عيد وركين سعد، ومسلسل "بالطو" لعصام عمر، ومسلسل "اتزان" لركين سعد وصدقي صخر، ومسلسل "تحقيق" لأحمد مالك.

آخر أعمال رنا رئيس

ويُعرَض لرنا رئيس، حاليًا، في دور العرض السينمائية فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبدالجليل وبشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

بينما انتهت رنا رئيس، مؤخرًا، من تصوير فيلمها الجديد الذي جاء بعنوان "أسود ملون" للعرض في السينمات خلال موسم عيد الحب المقبل، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، عصام صاصا، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبوليلة، وضيفة الشرف ميس حمدان من إخراج حسن البلاسي.