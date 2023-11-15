رنا رئيس تبدأ تصوير "انترفيو" مطلع ديسمبر المقبل

تستعد الفنانة الشابة رنا رئيس لتصوير أحداث دورها في مسلسل "انترفيو" أحد الإنتاجات الأصلية لمنصة "watch it" مطلع شهر ديسمبر المقبل.

ويعد مسلسل “انترفيو” البطولة المطلقة الأولى لرنا رئيس في عالم الدراما التليفزيونية.

ويعكف المخرج أحمد خالد أمين، حاليًا على اختيار الأبطال المشاركين في البطولة، كما أوشك على الانتهاء من معاينة أماكن التصوير المختلفة استعدادا لتحديد موعد نهائي للتصوير.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار من الكوميديا الاجتماعية ومن المقرر عرضه على منصة Watch it مطلع العام الجديد.

ويأتي مسلسل “انترفيو” ضمن مجموعة من الأعمال الحصرية حيث نجحت منصة Watch it في تقديم عدد من الأعمال الدرامية المتميزة والجديدة خلال الفترة الماضية والتي واستحوذت على اهتمام الجمهور ين المصري والعربي.

وكان من أهم الأعمال الحصرية التي حققت نجاحًا كبيرًا عبر منصة WATCH IT، مسلسل "على باب العمارة" لـ حاتم صلاح، ومسلسل "ريفو" لأمير عيد وركين سعد، ومسلسل "بالطو" لعصام عمر ومسلسل "اتزان" لركين سعد وصدقي صخر ومسلسل "تحقيق" لأحمد مالك.

آخر أعمال رنا رئيس

ويُعرَض لـ رنا رئيس، حاليًا، في دور العرض السينمائي فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبدالجليل وبشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

بينما انتهت رنا رئيس، مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد الذي جاء بعنوان "أسود ملون" للعرض في السينمات خلال موسم عيد الحب المقبل، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، عصام صاصا، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، وضيفة الشرف ميس حمدان من إخراج حسن البلاسي.