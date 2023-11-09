الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات watch it: معكم رنا رئيس فى الـ"إنترفيو"

رنا رئيس
رنا رئيس

تعاقدت الفنانة الشّابة رنا رئيس بشكل رسمي على المشاركة في بطولة مسلسل “انترفيو” كأحد أعمال واتش إت الأصلية، والمقرر عرضه خلال موسم الشتاء المقبل، لينضم لقائمة مسلسلات الأوف سيزون.

ويعكف صناع “إنترفيو” على التحضيرات اللازمة وإبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في العمل، لانطلاق التصوير خلال نوفمبر الجاري، على أن يعرض خلال الشهر المقبل أو شهر يناير على أقصى تقدير، ويتولى إخراجه المخرج أحمد خالد أمين.

ويعرض للفنانة رنا رئيس، حاليًا، فى دور العرض فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

وانتهت رنا من تصوير فيلمها الجديد الذي جاء بعنوان "أسود ملون" للعرض فى السينمات خلال موسم عيد الحب المقبل، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، عصام صاصا، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، وضيفة الشرف ميس حمدان من إخراج حسن البلاسي.

وشاركت رنا موخرًا فى حكاية "ريش أبيض" من مسلسل "تحت الحزام" والمكونة من 3 حلقات مع ماجد المصري، بسمة، سينتيا خليفة وأحمد عبد الله محمود ومن تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي، وكذلك ظهورها فى حلقتين من حلقات مسلسل "نصى التانى" مع علي ربيع وإخراج عمرو صلاح والذى يتم عرضه حاليًا.

انترفيو مسلسل رنا رئيس مسلسلات الأوف سيزون واتش أت الأصلية الفنانة

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