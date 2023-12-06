الجمعة.. أبطال "على باب العمارة" ضيوف معكم منى الشاذلي

يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة الجمعة القادمة العاشرة مساء نجوم مسلسل "على باب العمارة" الذي عُرض مؤخرًا عبر منصة watch it والذي شهد نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه الأول خاصة للفنان الشاب حاتم صلاح بطل المسلسل وكذلك النجوم المشاركون في المسلسل.

ويتحدث حاتم صلاح والفنان محمد محمود عن المسلسل وكواليس تصويره والتي جاءت في إطار كوميدي يشير إلى أن سكان العمارة التي تدور فيها أحداث المسلسل كل منهم خلفه حكاية اجتماعية مؤلمة أو تتضمن أزمة يقف المسلسل عندها بشكل اجتماعي كوميدي.

كما يتحدث الضيوف خلال اللقاء عن مدى التشابه الكبير بين طبيعة سكان العمارة وعائلاتها في دراما المسلسل مع الواقع الموجود في أغلب الأحياء والمناطق السكنية في مصر والمفارقات التي تتشابه بين الواقع والدراما التي وجدوها في سيناريو المسلسل وكانت سببًا في اقتراب الجمهور من المسلسل عند مشاهدته.

وتدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

أبطال مسلسل على باب العمارة

المسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، ومحمد عبد العظيم، وعزة لبيب، وريهام الشنواني، وأمير عبد الواحد، بوسي الشامي، كما يضم المسلسل نخبة من النجوم كضيوف شرف في حلقات متفرقة من ضمنهم أحمد أمين، رحمة أحمد، وعبد الرحمن حسن، محمود السيسي، ومصطفى غريب وياسر الطوبجي.