وكيل "صحة مطروح" يتفقد تقديم الخدمات الطبية بالمستشفى العام

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، صباح اليوم، جولة مرورية على مستشفى مطروح العام لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية.

وتفقد وكيل صحة مطروح عناية القلب لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم بالإضافة إلى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الضرورية للعمل.

الرعاية الطبية

واستمع وكيل صحة مطروح لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدا توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

مركز القلب والقسطرة

كما تفقد وكيل صحة مطروح مركز القلب والقسطرة يرافقه الدكتور إبراهيم حرب مدير مركز القلب متابعا تقديم الخدمات الطبية بالمركز وجاهزية استقبال حالات الطوارئ، مشيدا بمستوى الخدمات الطبية المقدمة، مقدما الشكر لإدارة المركز وجميع العاملين على الجهد المبذول في خدمة المرضى وحثهم على بذل أقصى جهد في سبيل تقديم خدمات طبية لائقة لأبناء المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية وتم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي واستمرارا لجولات وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وكيل صحة مطروح

وكيل صحة مطروح