وكيل "صحة مطروح" يناقش خطة التطوير والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفي العام

عقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اجتماعًا موسعا اليوم السبت، مع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية والدكتورة مروة فهيد وكيل مستشفي مطروح العام؛ لمناقشة ما تم تنفيذه على أرض الواقع من خطة تطوير المستشفى خلال العام الحالي ووضع تصور جديد للعام المقبل للوصول للتشغيل الأمثل.

وقال وكيل صحة مطروح إنه جرى بحث سبل التشغيل الأمثل للمستشفى، ومناقشة الخطط المقترحة الخاصة بأقسام الطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوي والعمليات والعيادات الخارجية، مشددا على ضرورة توفير احتياجات المرضى والمرور الدوري من لجان المديرية المشكلة وادارة المستشفي وتفعيل دور رؤساء الأقسام من الأطباء وتفعيل دور فريق الجودة وفريق مكافحة العدوى وفريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفى.

_ تشغيل جهاز رسم المخ

وأضاف أنه تم مناقشة أعمال قسم العلاج الطبيعي موجها إدارة المستشفي العام وإدارة الطب العلاجى بالمديرية بضرورة وضع آلية عاجلة لتشغيل جهاز رسم المخ فى أسرع وقت، مشيرا إلى أنه تم دعم مستشفي مطروح العام بعدد من أطباء العناية المركزة خلال شهر أكتوبر الماضي واعدًا بالمزيد من الدعم خلال المرحلة القادمة.

_الانتهاء من صيانة المولدات الكهربائية

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من صيانة المولدات الكهربائية بمستشفى مطروح العام وكذلك صيانة وإصلاح عدد كبير من أجهزة التكييفات وثلاجات حفظ الموتى وثلاجات بنوك الدم والمعامل وتشغيل عدد من المصاعد وصيانة شبكات الغازات الطبية بالمستشفى من خلال التعاقد المبرم مع وزارة الانتاج الحربى ودعم سكن الفريق الطبي بالفرش والتجهيزات على أعلى مستوى من خلال دعم وزارة الصحة لتوفير الراحة والإقامة اللائقة بالفرق الطبية.

وتابع أنه تم دعم المستشفي وتوريد أحدث جهاز أشعة مقطعية بالمحافظة، والأول من نوعه في مستشفيات القطاع الصحي بمطروح ماركة "سيمنز 128 سلايس"، وجارى التجهيز لتركيبه بمستشفى مطروح العام، ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها مستشفى مطروح العام على صعيد الأجهزة الطبية الحديثة، في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين، موضحا أنه تم الانتهاء من تجهيزات معمل الميكروبيولوجى بالمستشفى وجاري توفير الأجهزة الطبية وافتتاحه فى أقرب وقت.

_تقديم الخدمات الصحية

وأكد وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع على أهمية التخطيط السليم من جميع الإدارات لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحقيق مستهدفات وتطلعات المواطنين والتي تأتي اتساقًا مع التوجهات الوطنية بتعزيز إجراءات الحماية الصحية وتحسين مؤشرات الخدمة الطبية، مشيرا إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم سبل الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية وخاصة مستشفيات القطاع العلاجى لتقديم الخدمات الصحية على الوجه اللائق.