الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تمهيدًا لتشغيل وحدة المناظير.. صحة مطروح تطلق ورشة عمل المناظير الجراحية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات ورشة عمل للمناظير الجراحية بمطروح، تحت عنوان Labroscopic Surgery Hands-On Work Shop، وذلك بقاعة مستشفى التوليد والصحة الإنجابية تمهيدًا لتشغيل وحدة المناظير بالمستشفى.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عبدالمجيد رئيس قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة حلوان والدكتور محمد مجدى استشاري أمراض النساء والتوليد والمناظير المتقدمة والدكتور أحمد عادل استشاري أمراض النساء والتوليد والمناظير المتقدمة والدكتورة حنان سمير عضو إدارة الطب العلاجى والدكتورة ليلي صلاح مدير إدارة المستشفيات والدكتور محمد مصطفى مدير مستشفي التوليد والصحة الإنجابية والدكتور محمد طالب مدير مستشفي النجيلة والدكتور محمد عبدالظاهر مدير مستشفي الضبعة وجمع كبير من أطباء النساء والتوليد بمختلف مستشفيات المحافظة والعمدة سعد كويلة.

إجراء الجراحات

وأوضح بيان صحة مطروح، أن المحاضرات ستعقد علي مدار يومي الخميس والجمعة على أن يكون اليوم الأول الحضور النظرى بقاعة المستشفى وفى ثاني أيام الدورة سيتم التدريب عمليًا بقسم العمليات بمستشفي التوليد والصحة الإنجابية وإجراء عمليات أكياس على المبيض، استئصال بالمنظار، حيث جرى تحضير عدد 5 حالات من مستشفيات المحافظة، وعرض التقارير الطبية الخاصة بهم لإجراء الجراحات اللازمة بغرف عمليات المستشفى.

الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية

الجدير بالذكر، أنه فى إطار الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالمحافظة جار دعم قسم العمليات بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية بجهاز مناظير تمهيدًا لتفعيل عمليات المناظير التشخيصية بالمستشفى خلال الفترة القليلة القادمة وفور استكمال مستلزمات التشغيل.

جاء ذلك تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية نحو الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور النائب جمال الشوري عضو مجلس النواب، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مطروح. 

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ورشة عمل للمناظير الجراحية مستشفى التوليد والصحة الانجابية وحدة المناظير مطروح صحة مطروح

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