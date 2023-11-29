"صحة مطروح" تناقش استعدادات التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية

عقد د.مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادات مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي ونقابات الأطباء والتمريض والعلوم الصحية والخدمات الصحية الخاصة بانتخابات الرئاسة ومناقشة الترتيبات النهائية للاستحقاق الرئاسي 2024.

وتبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام (10 و11 و12 ديسمبر المقبل)، التي تسبقها عملية الاقتراع في الخارج التي تُجرى ( أيام 1 و2 و3 من نفس الشهر).

تذليل العقبات

وأكد سالم أنه تم التنسيق مع أجهزة المحافظة للعمل على تذليل العقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابى لخروج العُرس الانتخابى بالصورة اللائقة التى عهدها العالم عن الشعب المصري.

توعية أعضاء النقابات بالمشاركة الفعالة في الانتخابات

وأوضح أنه تم بحث الدور الخاص بمديرية الشؤون الصحية بمطروح ونقابات الأطباء والتمريض والعلوم الصحية والخدمات الصحية، لافتًا إلى ضرورة توعية أعضاء النقابات بالمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية والنزول للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وعقد الندوات لتعريفهم بالخطوات اللازمة لتمكينهم من حقهم الانتخابى وأثر مشاركتهم على مستقبل الوطن والتوجه التنموي والخدمي للدولة المصرية والذي ينعكس على حياة المواطنين في شتى المناحي.

وتابع أنه تم تشكيل لجنة من قيادات المديرية لمتابعة التأمين الطبى للانتخابات لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الإنتخابات مشيرا إلى التعاون المشترك والمثمر بين مديرية الشؤن الصحية والتأمين الصحى ونقابات الأطباء والتمريض والعلوم الصحية والعاملين بالخدمات الصحية موجها الشكر للحضور علي تلبية الدعوة فى حب الوطن.

يأتى ذلك إعمالا للمادة 87 من الدستور المصري 2014 التي تنص على أن "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق".