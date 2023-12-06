الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 28 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز ببيلا في كفر الشيخ

المخابز
المخابز

قاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملة مفاجئة على المخابز البلدية بنطاق مركز بيلا، بالتنسيق مع إدارة التموين، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات والتأكد من صلاحية المعروض والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

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شارك في الحملة أيمن غالي، وإبراهيم موافي، نائبا رئيس المدينة، ورؤساء القرى، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري، بإشراف أشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير 28 محضرًا للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات (16 محضرا نقص وزن ـ 9 محاضر عدم نظافة - 3 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لكل مخالفة علي حدة.

 

وفي وقت سابق، فقد تمكنت مباحث التموين بمحافظة بكفر الشيخ، من ضبط 723 بطاقة تموينية مدعمة وماكينة مخبز بلدي، و200 رغيف بلدي مدعم، قبل بيعها بالسوق السوداء في نطاق مركز بيلا.

ووردت معلومات للرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، مفادها اتفاق المدعو «م.ع»، ويُقيم بقرية الناصرية التابعة لدائرة مركز بيلا، مع مالكة مخبز بلدي، علي تجميع البطاقات التموينية من المواطنين ورفضهم إعطاءها للمواطنين وحجزها لديهم، بقصد الاستيلاء على أموال الدعم والمتبقي من رصيد ودقيق مدعم، تمهيدا لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح عير مشروعة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، التي أكدتها تحريات مباحث التموين، وغلق المخبز من قبل المالكة، وعدم تشغيله واستخدامها البطاقات التموينية والماكينة في الضرب الوهمي للرصيد وبيعه للمخابز، بجانب بيع حصتها من الدقيق المدعم بالسوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، جرى تشكيل حملة من مباحث التموين بالمحافظة برئاسة الرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، وعضوية محمد عبد القوي، المفتش بالقسم، وقوة من الشرطه السريين.

 

وتمكنت الحملة من ضبطهم وبحوزتهم 723 بطاقة تموينية مدعمة، وماكينة المخبز الخاصة بمالكة المخبز، و200 رغيف خبز مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

 

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحُرر المحضر اللازم برقم 14771 لسنة 2023 جنح مركز بيلا، وأُخطرت جهات التحقيق.

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