الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير حملة السيسى: الإنفاق العام كان ضروريًا.. والمرحلة القادمة للقطاع الخاص

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

دافع المستشار محمود فوزي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في زيادة الإنفاق العام وتعزيز دور الدولة في الاقتصاد، قائلا إنها كانت سياسات اضطرارية لسد النقص الذي خلفه القطاع الخاص، وأن المرحلة القادمة ستشهد تحولا نحو تفعيل دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح فوزي، في حواره مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن الحملة الانتخابية للسيسي تضمنت برنامجا طموحا لتنفيذ طروحات حكومية وضمان الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص، وأنه تم إصدار قوانين لإلغاء الإعفاءات الضريبية التي كانت تمنح لأجهزة الدولة.

ونفى "فوزي"، أن يكون هناك تمييز أو إهمال لأي قطاع أو فئة أو محافظة من قبل المرشح الرئاسي، مؤكدا أن السيسي يهتم بجميع جوانب الحياة الوطنية ويسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.

وفيما يتعلق بالانتقادات التي طالت الإنفاق الكبير على المشروعات القومية والبنية التحتية، قال فوزي، إن السيسي يمتلك رؤية كبيرة وأحلام عالية، وأن بعض المشروعات تحمل رمزية كبيرة، مثل أكبر مسجد وأكبر كنيسة في العاصمة الإدارية، التي تعبر عن الحرية الدينية والتسامح في مصر، وأن العاصمة الإدارية كانت فكرة قديمة تحتاج إلى إرادة سياسية لتحويلها إلى حقيقة، وهذا ما فعله السيسي.

وأشار فوزي، إلى أن مصر تجاوزت المرحلة الأصعب والأكثر ألما في مسار الإصلاح الاقتصادي، وأنها أنهت المرحلة التي تتطلب إنفاقا كبيرا على البنية التحتية، وأنها تتجه نحو المرحلة التي تركز على بناء الإنسان وتحسين صحته وتعليمه وثقافته.

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