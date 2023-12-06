الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رضا حجازى لـ "الشاهد": التعليم الإلكترونى أمر حتمى بلا منازع

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم: "التعليم الإلكتروني أمر حتمي بلا منازع، ولم يقتصر على فترة فيروس كورونا فقط، كما يعتقد البعض، ولكننا استطعنا توفير منصات ومواد تعليمية رقمية وبنية تحتية لكافة المدارس في مصر، فضلًا عن أن كل طالب يمتلك جهازه الإلكتروني الخاص به (التابلت)، ولكن الأسرة المصرية اختذلت مهام هذا الجهاز في تأدية الامتحانات الدراسية فقط".

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه ببرنامج " الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز": "اعتمدنا في توفير (التابلت) للطلاب على إمدادهم بأكبر عدد من القنوات التعليمية الرقمية، والتي عمل على إعدادها مجموعة من المعلمين المميزين في منظومة التعليم في مصر".

وواصل: "هناك قضيتين يقلقوا أي مسئول، وهما الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، فالدروس عبارة عن ثقافة مصرية، ونحن في وزارة التربية والتعليم وفرنا قنوات تعليمية للطلاب، كما نفذنا تغييرًا شاملًا لمجموعات الدعم المدرسية، ففي المرحلة الإعدادية والثانوية يتم تحديد من 3-5 مدارس من قبل كل إدارة تعليمية، بهدف تزويدها بالمسارح والمدرجات والمشاركات المجتمعية والمعامل التابعة للوزارة، ولكن الأهم أن ما يطلبه الطالب من معلمه يأتي إليه".

رضا حجازي وزير التربية والتعليم التعليم الالكتروني فيروس كورونا مواد تعليمية رقمية المدارس مصر التابلت الامتحانات الشاهد الدروس الخصوصية

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. حماس ترد على مزاعم بايدن بشأن اغتصاب النساء أثناء طوفان الأقصى

عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 6-12-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة

16060 مواطنًا.. الصحة الفلسطينية تعلن آخر إحصائية لعدوان الاحتلال في اليوم الـ60

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"