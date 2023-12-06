رضا حجازى لـ "الشاهد": التعليم الإلكترونى أمر حتمى بلا منازع

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم: "التعليم الإلكتروني أمر حتمي بلا منازع، ولم يقتصر على فترة فيروس كورونا فقط، كما يعتقد البعض، ولكننا استطعنا توفير منصات ومواد تعليمية رقمية وبنية تحتية لكافة المدارس في مصر، فضلًا عن أن كل طالب يمتلك جهازه الإلكتروني الخاص به (التابلت)، ولكن الأسرة المصرية اختذلت مهام هذا الجهاز في تأدية الامتحانات الدراسية فقط".

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه ببرنامج " الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز": "اعتمدنا في توفير (التابلت) للطلاب على إمدادهم بأكبر عدد من القنوات التعليمية الرقمية، والتي عمل على إعدادها مجموعة من المعلمين المميزين في منظومة التعليم في مصر".

وواصل: "هناك قضيتين يقلقوا أي مسئول، وهما الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، فالدروس عبارة عن ثقافة مصرية، ونحن في وزارة التربية والتعليم وفرنا قنوات تعليمية للطلاب، كما نفذنا تغييرًا شاملًا لمجموعات الدعم المدرسية، ففي المرحلة الإعدادية والثانوية يتم تحديد من 3-5 مدارس من قبل كل إدارة تعليمية، بهدف تزويدها بالمسارح والمدرجات والمشاركات المجتمعية والمعامل التابعة للوزارة، ولكن الأهم أن ما يطلبه الطالب من معلمه يأتي إليه".