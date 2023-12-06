الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رضا حجازى يكشف لـ"الشاهد" ملامح تطوير منظومة الثانوية العامة السنوات المقبلة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن تغيير منظومة الثانوية العامة سيأخذ مراحل أولية، حيث سيتم عقد مؤتمر قومي، وعمل مقترح قانون، ثم الموافقة من قبل مجلس النواب على هذا القانون، ويجب التأكيد على أن التعليم العالي سيكون شريك أساسي في تغيير هذه المنظومة.

 

تطوير منظومة الثانوية العامة

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه يجب تفعيل مبدأ الإسراع التعليمي، حيث يوجد بعض الطلاب الذين يرغبون في تجاوز سنوات الدراسة وحصرها في أقل مدة زمنية، أي أن الدراسة ستعتمد على الساعات وليس الفصول الدراسية.

 

وتابع:" قمت بعمل الكثير من الاجتماعات لدراسة مباديء التغيير في المنظومة التعليمية بالمرحلة الثانوية، لذا قمت بالاستعانة بالخبراء من المركز القومي للبحوث التربوية، وطلبت من الخبراء أن يأتوا بكافة الدراسات الخاصة بتطوير المناهج في المرحلة الثانوية بالعالم ونظم التقييم في هذه المرحلة وإليات التقويم في الجامعات".

 

واستطرد:" سنقوم ببحث هذه النقاط مع خبراء من التعليم العالي، وسيتم بعد ذلك عرض مؤتمر صحفي برفقة وزير التعليم العالي للحديث عن مبادي التغيير، وهذا المؤتمر سيكون في حضور خبرات دولية، وبعد هذا المؤتمر سيتم وضع أسس مقترح القانون ليعرض بعد ذلك على البرلمان".

 

وأشار إلى أن تغيير منظومة الثانوية العامة ستعتمد على تعدد المسارات، وهذا النمط يتم العمل به في الكثير من دول العالم.

 

الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور  محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور. 

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تغيير منظومة الثانوية العامة اكسترا نيوز الشاهد

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