الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحرية المصرى" بالقليوبية ينظم لقاء بعدد من الصم والبكم فى مدينة بنها

الحرية المصري بمحافظة
الحرية المصري بمحافظة القليوبية

عقدت أمانة الحرية المصري بمحافظة القليوبية، لقاء بعدد من الصم والبكم في مدينة بنها بالاستعانة بمترجم إشارة للحشد للانتخابات الرئاسية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس الحزب، وبرعاية مشكورة من الدكتور النائب محمد عطية الفيومي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية، ومتابعة من الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزي.

وقال اللواء عبدالرحمن راشد، أمين محافظة القليوبية، إن المشاركة السياسية حق لكل مواطن كفلها له الدستور والقانون، كذلك ضرورة المشاركة الجماهيرية في الانتخابات الرئاسية القادمة وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، مضيفا أنه تمت بالاستعانة بمترجم إشارة للأشخاص ذوى الإعاقة لمساعدتهم فى العملية الانتخابية.

وأوضح راشد، أنه تم عقد الاجتماع بالتعاون مع جمعية "رعاية ضعاف السمع والنطق" الصم والبكم ببنها، مشيرا إلى أهمية المشاركة الفعالة لذوي الاحتياجات في الانتخابات الرئاسية، وأثار هذه المشاركة علي مستوي الأفراد والمستوي المجتمعي والعالمي، موضحا أن المشاركة الانتخابية تعزز الولاء والانتماء للوطن، مما يعني الحفاظ علي الوطن ومقدراته في ظل الأخطار التي تحيط بالبلاد.

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كما أشار أيضا إلى أن المشاركة تعزز الوحدة الوطنية والتكافل الاجتماعي وتؤدي إلي المزيد من العدل الاقتصادي والاجتماعي والمساواة في المجتمع وتفعيل مواد ومبادئ مواد الدستور والقانون.

كما استعرض أخيرا إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والحفاظ علي الأمن القومي للبلاد، ومناصرة أهالي غزة والقضية الفلسطينية.

وأكد حافظ موسي، أمين التنظيم بالمحافظة ونقيب التجاريين بالقليوبية، ضرورة المشاركة السياسية والانتخابية لذوي الاحتياجات الخاصة في ظل توجهات الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في منع تهجير أهالي قطاع غزة في سيناء، والحفاظ علي القضية الفلسطينية.

وتطرقت مني أبوطالب، أمين اللجنة الثقافية والإعلام بالمحافظة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الحرية المصري، للإنجازات التي حصلت عليها المرأة المصرية بصفة عامة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كذا التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، كذا ما حققته المرأة من إنجازات في مشاركتها في المؤسسات البرلمانية والتنفيذية والقضائية والحقوقية، وأيضا ما تحقق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات لذوي الاحتياجات الخاصة من الرجال والنساء، حيث أعلن أن عام ٢٠١٩ هو  عام لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت مني أبوطالب الخدمات التي قدمها الرئيس والدولة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية وإعفاء ذوي الإعاقة من الجمارك علي السيارات الخاصة بهم، وكذلك تسهيل إجراءات المشاركة الانتخابية والسياسية مع دعم صندوق قادرون باختلاف وبطاقة الخدمات المتكاملة.

كما قامت بإرشاد أعضاء الجمعية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا مترجم الإشارة إلى كيفية الكشف عن اللجان الانتخابية بالمدارس والأماكن المنعقدة للتصويت في انتخابات الرئاسة، وفقا لما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات على موقعها الرسمي، حيث تفاعل الأعضاء جميعا مع هذه الإرشادات.

وقدم الحزب لأعضاء الجمعية عددا من التعاقدات والخدمات الصحية الطبية والصيدلية بمستشفيات خاصة وصيدليات خاصة بمدينة بنها بأسعار مخفضة.

وفي نهاية الندوة أجمع أعضاء الجمعية علي عزمهم المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية القادمة، لانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لما قدمه من إنجازات طيلة السنوات الماضية لفئة متحدي الإعاقة وكافة فئات الشعب المصري.

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الحرية المصري محافظة القليوبية مدينة بنها النائب محمد عطية الفيومي الدكتور أحمد إدريس اللواء عبدالرحمن راشد

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