الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"من أجل مصر".. ندوة لـ"الحرية المصري" لتوعية أهالي المرج بأهمية المشاركة الانتخابية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقدت أمانة قسم المرج بحزب الحرية المصرى، بالتنسيق مع الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، ندوة بعنوان "من اجل مصر.. والوعى الوطنى"، بقيادة المحاسب جلال الزغاط، عضو الهيئة العليا، وامين محافظة القاهرة، وبإشراف الأستاذ ناصر حسين، امين القسم. 

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يأتي هذا في إطار فعاليات حملة الحزب، "مسيرة ومسار.. من أجل التنمية الاستقرار" لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى في الاستحقاق الرئاسي 2024.

حضر فعاليات الندوة سيد الشاعر، أمين شئون العضوية بالعاصمة، وأعضاء هيئة مكتب قسم المرج، وأعضاء الحزب بقسم المرج، وبعض الشخصيات العامة من المرج، وبعض من المواطنين من أبناء قسم المرج.

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"الحرية المصرى": المصريون بالخارج قدموا مشهدا حضاريا فى الانتخابات الرئاسية

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"الحرية المصري" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بالدقهلية ويشيد بمشاركة المصريين بالخارج

بدأت الفعالية بالسلام الجمهورى والقرأن الكريم والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

وقال جلال الزغاط، أمين المحافظة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى حقق الكثير من الإنجازات خلال العشر سنوات الماضية، فى البنية التحتية بمصر وتطوير المناطق العشوائية إلى مناطق آدمية متطورة، ومدى التقدم الذى حققته مصر على مستوى العلاقات الخارجية ودوره فى الدفاع عن القضية الفلسطينية وإصراره على حل الدولتين ومنع التهجير القسري لاهل غزة ودفاعه عن الأمن القومى المصرى من خلال حماية جميع الحدود المحيطة بالبلاد بتسليح الجيش بأحدث الأسلحة المتطورة وقدرته على التحرك الاستراتيجى بين الدول ومع الدول لحماية المصالح المصرية، حتى أصبح الرئيس السيسى فى حد ذاته أمن قومى لمصر.

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وأضاف ناصر حسين، أمين قسم المرج، أنه من الواجب على الجميع الوقوف مع الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة لفترة رئاسية جديدة والذهاب إلى مقرات الانتخابات والأداء، بالأصوات والوقوف أمامها لارسال رسالة مهمة إلى العالم اجمع بتمسك الشعب المصرى بالسيسى رئيسا لمصر والالتفاف حوله من أجل حماية ودعم الجبهة الداخلية لمصر.

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أمانة قسم المرج عبدالفتاح السيسي حملة الحزب السيسي سيد الشاعر رئيس الجمهورية

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