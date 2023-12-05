الخارجية الأمريكية: إسرائيل لا تبذل ما يكفى من جهود للسماح بوصول المزيد من المساعدات لغزة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل لا تبذل ما يكفي من جهود للسماح بوصول المزيد من المساعدات لقطاع غزة؛ وذلك حسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ترغب في زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وعن العمليات العسكرية في غزة، أكدت الخارجية الأمريكية، أنه يحق لإسرائيل مواصلة عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منوهة أنها تواصل مراقبة تلك العمليات.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنه من غير المقبول عدم إخطار المدنيين بأي ضربات عسكرية قبل القيام بها، مضيفةً: لا نريد أن نرى نزوحا من جنوب قطاع غزة مثلما حدث في الشمال.