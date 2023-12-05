الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأمريكية: فرض حظر على تأشيرات المسئولين عن أعمال عنف بالضفة الغربية

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستتخذ خطوات اليوم لفرض حظر على تأشيرات الدخول للأفراد الذين يساهمون في أعمال العنف في الضفة الغربية وسيتأثر عشرات الأفراد وأفراد أسرهم، وذلك بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أنه سيتم فرض أول حظر على التأشيرات بموجب السياسة الجديدة على المسؤولين عن أعمال العنف في الضفة الغربية اليوم.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أنه سيتم إخطار أي مواطن إسرائيلي لديه تأشيرة أمريكية حالية ومستهدفة في إطار هذا البرنامج بأن تأشيرته ألغيت.

الخارجية الامريكية القاهرة الإخبارية فرض حظر تأشيرات الدخول اعمال العنف الضفة الغربية

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