الخارجية الأمريكية: فرض حظر على تأشيرات المسئولين عن أعمال عنف بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستتخذ خطوات اليوم لفرض حظر على تأشيرات الدخول للأفراد الذين يساهمون في أعمال العنف في الضفة الغربية وسيتأثر عشرات الأفراد وأفراد أسرهم، وذلك بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أنه سيتم فرض أول حظر على التأشيرات بموجب السياسة الجديدة على المسؤولين عن أعمال العنف في الضفة الغربية اليوم.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أنه سيتم إخطار أي مواطن إسرائيلي لديه تأشيرة أمريكية حالية ومستهدفة في إطار هذا البرنامج بأن تأشيرته ألغيت.