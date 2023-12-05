أمانة الشئون الدينية بحزب "حماة الوطن" تنظم مؤتمرًا لدعم المرشح الرئاسى السيسى (فيديو)

نظمت أمانة الشئون الدينية بحزب حماة الوطن، مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري وعزف كورال للأناشيد المصرية القديمة، وفقرة غنائية للتراث المصري، بحضور نخبة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والشخصيات العامة، وعدد من أمناء الحزب، وأعضاء مختلف الأمانات.

وأكد المشاركون بالمؤتمر ضرورة حث المواطنين علي المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل هذه الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها البلاد.