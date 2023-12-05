"المصرية للاتصالات" تحقق فى تعطل الإنترنت: سنعوض المواطنين

قال المهندس محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن بعض المناطق في بعض المحافظات شهدت مشكلة فنية في الإنترنت، مؤكدًا أنه تم نقل المسار أتوماتيكيًا على الأجهزة البديلة التي بدورها بدأت في عودة الخدمة للعملاء بالتدريح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذا الأمر وارد الحدوث، وأنه يحدث للمرة الأولى، مشيرًا إلى أنها أثرت على مجريات الحياة لأن الإنترنت هو شريان الحياة ولكن تم تدارك الأمر.

سيتم تعويض المواطنين

وتابع أنه سيتم تعويض العملاء جميعًا ولكن هناك خطوات يتم تنفيذها بعد التأكد من عودة الخدمة كاملة، وسيتم بعدها تقدير التعويض ونشر بيان حول ذلك.

وأكد أنه يتم التحقيق مع الشركات التي تعمل على الأجهزة للوقوف على سبب المشكلة، وذلك لعدم تكرار الأمر.