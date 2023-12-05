الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسقف المنيا يترأس القداس الإلهي بكنيسة الشهيد أبي سيفين والبابا كيرلس

الكنيسة
الكنيسة

صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، القداس الإلهي اليوم، في كنيسة الشهيد أبي سيفين والبابا كيرلس-بني أحمد الشرقية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد ١٦ "برتبة ابسلطس".

كما قام بتعميد عدد ٧ أطفال من أبناء الكنيسة، شارك في الصلاة القمص إفرايم عدلي، وكيل المطرانية، والقس ثاؤفيلوس نبيل، كاهن الكنيسة، كما حضر مجموعة من الأباء الكهنة، وسط حضور  شعب الكنيسة.

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، اليوم، قداس عيد الشهيد أبي سيفين بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمدينة الأمل.
وعقب صلاة الصلح رسم نيافته ٦٣ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس.
وشارك في صلوات القداس الآباء كهنة الكنيسة وبعض من كهنة المنطقة وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد.
كان نيافة الأنبا أكليمندس قد صلى عشية العيد مساء أمس بالكنيسة ذاتها، وخلالها طَيَّب رفات الشهيد الموجودة بالكنيسة.
كما اختتمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام المؤتمر السنوي السابع لأمناء مراحل التربية الكنسية، أول أمس، والذي استمر على مدار يوميْن في كنيسة القديس مار يوحنا المعمدان بمنطقة معراج المعادي، وبحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس. 
بجانب صلاة القداس الإلهي دارت فعاليات المؤتمر حول وضع خطة ورؤية للخدمة في عام ٢٠٢٤، وتقسيم المهام على لجان الخدمة، وطرح أفكارًا وأنشطة جديدة داخل بُعد روحي لخدمة أبناء الإيبارشية في مختلف مراحل التربية الكنسية، كما تضمن ثلاثة محاضرات، وهي: "شفاء النفس المتعبة" و"الرجوع إلى الحالة الأولى" و"مبادئ أساسية في الخدمة"، وكذلك عروضًا للجنة الوقاية من الممارسات الإدمانية والايذاءات الجنسية، وعروضًا لدار الكتاب المقدس للمساعدة في الخدمة. 
هذا وشارك في المؤتمر ٤٠ خادم وخادمة من أمناء التربية الكنسية بالإيبارشية، وعدد من الآباء كهنتها.

الأنبا مكاريوس أسقف المنيا رئيس دير الأم سارة للراهبات كنيسة الشهيد ابي سيفين لاة الصلح

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