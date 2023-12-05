اليوم.. البابا ثيودروس يحتفل بعيد القديس سابا في الإسكندرية

قال الانبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر ووكيلها للشؤون العربية، إنه بمناسبة عيد القديس سابا المتوشح بالله يترأس صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودروس الثاني القداس الإلهي الاحتفالي في كنيسة دير القديس سابا المقر البطريركي التاريخي في الإسكندرية.

عيد القديسة بربارة

في سياق متصل، احتفلت إبراشية طنطا بعيد القديسة بربارة بإقامة القداس الإلهي في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل، ترأس القداس الإلهي المتروبوليت نقولا مطران الإبراشية بمعاونة الأرشمندريت نقولا فانوس راعي كنيسة القديس جيورجيوس. وبحضور شعب الكنيسة المؤمن.

بعد القداس الإلهي تم الاحتفال بمباركة القمح المسلوق، المُسمى باليونانية κόλλυβα (كوليفا) وترتيل طروبارية القديسة من مرتل الكنيسة شريف زريق، كما قدم رئيس وكلاء كنيسة القديس جيورجيوس مجدي زريق هدية سلوى فكهاني.

من جهة أخرى، وفي عيد القديسة كاترين الشهيدة العظيمة ترأس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني القداس الإلهي في الكنيسة دير القديس سابا البطريركي التاريخي، حيث يوجد العمود الرخامي الذي قطع عليه رأس القديسة.

حضر الفعاليات الليتورجية والروحية نيكولاوس باباجورجيو سفير اليونان في القاهرة، وبولي يوانو سفيرة قبرص في القاهرة، ويوانيس بيرجاكيس قنصل عام اليونان في الإسكندرية، و ديسبينا هاريتزجلو قنصل عام اليونان في القاهرة، ورئيسي الطائفتين اليونانييتين ورؤساء المنظمات والجمعيات اليونانية في الإسكندرية والقاهرة، ورئيس الطائفة الأرثوذكسية العربية ورؤساء الكنائس والجمعيات العربية في مصر، والعديد من المؤمنين من يونانيين ومصريين وعرب في مصر.

في نهاية القداس الإلهي وزع البابا ثيودروس على المصلين أيقونة تذكارية للقديسة كاترينا بمناسبة عيدها.

بعد القداس الإلهي بمناسبة عيد ميلاد البابا ثيودروس الـ 69، الذي يوافق هذا اليوم، استقبل غبطته في قاعة العرش البطريركي بالدير المهنئيين. حيث تلقى غبطته تمنياتهم واحترامهم وتعبيرهم عن المحبة البنوية من كهنة وشعب كنيسة الإسكندرية تجاه بابا وبطريرك عرش القديس مرقس.

بعد ذلك توجه البابا ثيودروس وجميع الحضور إلى النادي اليوناني حيث أعدت مائدة غداء للجميع.