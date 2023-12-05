الشوط الأول: سيراميكا يتقدم على إنبي بهدف أحمد ياسر ريان

تقدم سيراميكا كليوباترا على نظيره إنبي بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن، جاء عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة 41، من متابعة لتمريرة زميله صديق أوجولا من الجهة اليمنى، ليهدي سيراميكا التقدم في أول أشواط المباراة.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي، فتُقام في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 2 HD.

تشكيل إنبي أمام سيراميكا كليوباترا في دوري نايل

أما عن تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام إنبي في دوري نايل

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد كالوشا- محمد حامد- أحمد صبيحة- محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد العجوز- زياد كمال- مصطفى دويدار- مروان داوود.

خط الهجوم: رفيق كابو- أحمد أمين أوفا.

تشكيل سيراميكا أمام إنبي في دوري نايل

أما عن تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام إنبي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد التوني - محمد عادل -صديق ايجولا- محمود زلاكة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد بدلاء سيراميكا كليوباترا كلًا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - احمد القرموطي - محمد عنتر - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - چون ايبوكا - رشيد أحمد.