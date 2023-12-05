الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من الإعلاميين

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا من الإعلاميين.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مرحبًا بزيارتهم لمقر الحملة، مثمنا دور الإعلام المؤثر على المشهد، ودورهم في المساهمة الإيجابية في توعية المواطنين بممارسة حقوقهم الانتخابية، مشيرا إلى أن الدور الإعلامي في الانتخابات مهم جدا في نقل الحقائق وتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، مشيدا بالانتخابات الرئاسية بالخارج وبمشاركة أبناء مصر بالخارج في حرصهم على الإدلاء بصوتها في الانتخابات، انطلاقا من دورهم الوطني تجاه بلدهم.

من جانبه، قال الوفد إن هناك اصطفاف كبير خلف القيادة السياسية في المواقف الوطنية التي انتهجتها خلال السنوات الماضية وحتى الآن، وأنهم يبذلون كل الجهد لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري وأنه السبيل لحفظ الأمن والاستقرار بالبلاد، فضلا عن استمرارهم في عرض انجازات القيادة السياسية، مشيدين بتواصل الحملة الرسمية مع كل الفئات المختلفة.

مؤكدين أنه رغم التحديات الاقتصادية إلا أن الجميع مطمئن في ظل وطن هاديء في منطقة تشهد صراع كبير، ورغم كل ذلك حرص المرشح الرئاسي تحقيق انجازات ومبادرات على كافة المستويات وهذا ما يراه المواطنين.