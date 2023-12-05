الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئول أممى: إنشاء الصندوق العالمى للمناخ خطوة كبيرة لدعم البلدان النامية

كوب 28
كوب 28

قال رئيس وفد صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال ديفيد جاكسون، إن 25 وزيرًا من دول الجنوب والبلدان النامية اتفقوا على توقيع إعلان وزاري يدعو إلى الوصول المبسط والمتسق لتمويل المناخ وإنشاء طريقة تمويل موحدة لصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية تمكنهم من إدارة مرافق المعيشة من أجل التكيف مع المناخ، وذلك ضمن المفاوضات الجارية في مؤتمر الأطراف "COP28" بمدينة إكسبو دبي.

وأضاف جاكسون على هامش مشاركته في قمة المناخ "COP28"، أن إنشاء الصندوق العالمي للمناخ خطوة كبيرة لدعم البلدان النامية في التكيف مع المناخ، مثمنًا إعلان الاتحاد الأوروبي وحكومة بلجيكا عن سلسلة من التزامات التمويل بقيمة حوالي 25 مليون يورو للتكيف ولمساعدة دول العالم الأكثر عرضة لتداعيات المناخ، والتي تعاني من نقص الموارد، مشددًا على ضرورة أن يرتبط الصندوق ارتباطًا مباشرًا بالتأثير الفعلي لتغير المناخ ويتم توجيهه للبلدان الأكثر تضررًا من خلال مجلس إدارة يدير الصندوق مكون من ممثلي قارات العالم.

وأشار رئيس وفد صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، إلى أن القطاع الخاص بدأ بالانخراط في التحول إلى الطاقة الخضراء والاعتماد على الطاقة النظيفة ودعم المدن ووضع نماذج جديدة لها، ومنها اللجوء إلى الألواح الشمسية وتوفير الطاقة النظيفة وحلول الطهي النظيف من خلال استخدام الغاز الطبيعي بديلًا عن قطع الأشجار أو الوقود الأحفوري، منوهًا بعددٍ من المبادرات والمشاريع التي تشرف عليها الأمم المتحدة ومنها التعاون بين حكومة تنزانيا وصندوق أوبك من أجل تعزيز استخدام الموارد في حلول انتقالية مثل تقنيات الطهي النظيف المعتمد على الغاز الطبيعي السائل في جميع أنحاء إفريقيا والاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح، مؤكدًا أن تلك الممارسات تؤدي بالتالي إلى التوقف عن قطع الأشجار.

ونوه جاكسون، بطبيعة عمل صندوق رأس المال التابع للأمم المتحدة في أكثر من 46 من البلدان النامية بهدف توفير تسهيلات مالية لدعم الدول من أجل التعامل مع التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، مضيفًا أن صندوق الاستثمار الدولي الذي تديره شركة ميريديوم في باريس، تقوم بالاستثمار في التحول المناخي بما يقدر بـ200 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء الصندوق العالمي للشعاب المرجانية.

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