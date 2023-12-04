الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس البنك الدولي لـ"القاهرة الإخبارية": تخصيص 45% من تمويلاتنا لمشروعات المناخ

البنك الدولي
البنك الدولي

قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا إن مؤتمر المناخ كوب 28 مهم لأنه جمع الناس في مكان واحد، ووحد قوتهم وحدد مواعيد نهائية، لافتا إلى أن البنك الدولي أعلن عن عدة أمور تشكل طريقة عملهم خلال السنوات المقبلة، وأول هذه الأمور تخصيص 45% من تمويلاتهم لمشروعات المناخ بحلول 2025.

وأضاف خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية أن هذه التمويلات تقدر بنحو ما يساوي 40 مليار دولار سنويًا، نصفها لتخفيف آثار التغير المناخي، والنصف الآخر لعمليات التكيف، لمساعدة البلاد الجنوبية في تجاوز تبعات التغير المناخي.

وأردف: "كان لنا إعلان آخر بشأن الميثان وتقليله من عدة مصادر مختلفة بينها تربية الثروة الحيوانية، بنحو 10 ملايين طن في البلاد المعنية، بالإضافة إلى توصيل الطاقة الشمسية، لـ100 مليون شخص في أفريقيا، خلال السنوات السبع القادمة".

ونوه إلى أنه إضافة إلى جهود رئيسة وزراء دولة جزيرة باربادوس ميا موتلي، فإن الإمارات كذلك أعلنت تقديم 30 مليار دولار للحلول المناخية، وعندما نضع كل هذه الأمور في الصورة، فإننا سنرى تغيرا ملحوظا يحدث.

مؤتمر المناخ كوب 28 مواعيد نهائية حلول 2025 القاهرة الإخبارية تربية الثروة الحيوانية 10 ملايين

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