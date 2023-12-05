جمال بيومي لـ"الدستور": المشاركة في الانتخابات الرئاسية تأكيد على وعي وانتماء المواطن

أكد السفير جمال بيومي، الأمين العام للمستثمرين العرب، أن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، واجب وطني وأمر بالغ الأهمية لعدة أسباب.

وأضاف “بيومي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشاركة المواطنين في الانتخابات تعكس مسؤوليتهم تجاه مستقبل بلدهم، وتعزز الشعور بالانتماء والمشاركة المجتمعية.

وأكد الأمين العام للمستثمرين العرب، أن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية تعتبر عنصرًا حاسمًا في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، إذ تشكل الانتخابات فرصة للشعب للتعبير عن اختياراته وتطلعاته، وبالتالي تعزز الثقة في النظام السياسي وتعزز الاستقرار.

وأكد الأمين العام للمستثمرين العرب، أن من الآثار الإيجابية لمشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية في مصر هو تعزيز الشرعية والديمقراطية وضمان استقرار البلاد.