الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": عبور 140 سيارة محملة بكل صور الدعم المختلفة لقطاع غزة اليوم

سيارة محملة بكل صور
سيارة محملة بكل صور الدعم المختلفة لقطاع غزة

قال عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز"، إن نحو 140 سيارة محملة بكل صور الدعم المختلفة ذهبت اليوم إلى قطاع غزة منذ ساعة واحدة فقط، وذلك من خلال العبور من معبر رفح البري المصري، وكان شعار هذه السيارات "مسافة السكة".

إغاثة فلسطين 

وأكد عوض الغنام، خلال حواره لكاميرا "إكسترا نيوز" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك ازدحامًا شديدًا في معبر رفح من الناحية الفلسطينية نتيجة أعداد السيارات الكثيرة التي انتقلت إلى قطاع غزة اليوم.

 

وأضاف في حديثه، أن البيان الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية يؤكد أنه سقط أكثر من 16 ألف شهيد حتى الآن في فلسطين، و40 ألف مصاب أغلبهم من النساء والأطفال.

تدهور القطاع الطبي في غزة

 

وأشار إلى أن هناك عجزًا شديدًا في المعدات الطبية داخل المستشفيات الفلسطينية، حيث أشارت التقارير، إلى أن 50% من المستشفيات الفلسطينية خرجت من الخدمة نتيجة الانهيار التام في الخدمات والمعدات الطبية التي توجد بها.

 

وتابع: "هناك تسهيلات تقدم للسيارات المصرية التطوعية التي ذهبت إلى قطاع غزة اليوم، وهذا خير دليل على الجهود المصرية الكبيرة المبذولة لصالح الشعب الفلسطيني".

عوض غنام اكسترا نيوز الصحة الفلسطينية شهداء فلسطين مراسل اكسترا نيوز

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