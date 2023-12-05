الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المركز المسيحي الإسلامي ينظم ندوة "الإيمان المسيحي وتحدي التنوع الديني بعد 20 عامًا"

الكنيسة
الكنيسة

نظم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة ندوة تحت عنوان "الإيمان المسيحي وتحدي التنوع الديني، بعد عشرين عامًا"، وذلك بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، وذلك داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفة بالزمالك.
قدم الندوة المطران جورج سمير أسقف إبروشية دالاس الأسقفية في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأت الندوة بتساؤل عن ماذا نتعلم من الجار في الأوقات الصعبة وأوقات السلام.

وقال المطران جورج سمنر،  إن الاختلاف بين الديانات شيء مهم إذ أنه يقودنا إلى نقاط مشتركة بيننا مثل اتفاق الديانات المختلفة على أن الله واحد، مضيفًا أنه على مدار العصور كان يحدث نقاشات بين المسيحيين والمسلمين والوثنيين، ولكن كان يقف المسيحيين والمسلمين في نفس الصف لإثبات "أن الله واحد".

وأضاف المطران جورج سمنر، أن الديانات المختلفة قد تشاركوا في مفاهيم كثيرة، مثل الإدارة الإلهية والنعمة والنبوة ولكن مع الحفاظ على الاختلافات في فهم تلك المعتقدات لدى كل ديانة.
واختتم المطران جورج سمنر، أن الصداقة هى رحلة تعبر عن الحب أثناء الاختلاف، إذ من الممكن في صداقتنا أن نرى في بعض الأحيان عدم توافق، ولكن هناك دائمًا حب وود مشترك، بالإضافة إلى المشاركة في التحديات التي تفرضها علينا الحياة.

في سياق متصل، نظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ورشة نفسية تحت عنوان "تعرف تقعد لوحدك"، وذلك علي مدار يومين، وذلك بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وضم اليوم جلسة نفسية للتحدث عن النفس وكيفية الاهتمام بها في وسط كل الظروف الصعبة والتحديات التي نواجهها يوميًا، تهدف الورشة للمساعدة في حب النفس وفهم طريقة التعامل مع أنفسنا، وذلك بحضور إيريني أكرم مؤسسة مبادرة ميديام والمهندسة مروة جابر.

يذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة الإيمان المسيحي وتحدي التنوع الديني رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية منير حنا رئيس الأساقفة المطران جورج سمير أسقف إبروشية دالاس الأسقفية

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