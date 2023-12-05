الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام موافي يكشف عن عدة أخطاء يقع فيها الإنسان يوميًا تدمر الكلى

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن هناك إعجاز قرأني في خلق كلية الإنسان، مؤكدًا أن الكلي هي مصفاة في جسم الإنسان.

وأضاف، خلال لقائه في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، مع الشيخ خالد الجندي، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه يوجد مليون مصفاة في كل كلية بجسم الإنسان وذلك لتصفية الدم وما ينزل من هذه المصفاة فإن الجسم يستفيد من العناصر المفيدة منه سواء أكانت هيرمونات وصوديوم ومياه وغيرها والباقي يذهب للبول.

خطورة تناول الأدوية دون استشارة طبيب

وحذر خلال الحلقة من عدة أخطاء يقع فيها الإنسان ومنها تناول الأدوية بدون استشارة الطبيب خاصة أدوية الضغط والروماتيزم والمضادات الحيوية، والأمر الثاني عدم شرب المياه، مؤكدًا أنه بعد سن السبعين لا يجوع الإنسان ولا يعطش لأن مراكز الجوع والعطش عند الإنسان تضمر، ولهذا فإنه لا يجوز أن يعيش الأبوين وحدهما في هذا السن.

وطالب كل من يعاني من أمراض لها علاقة بالكلى فعليه بالمتابعة مع الطبيب، محذرًا مرضى السكر من الإهمال في علاجه وذلك لأنه عدو الكلى.

حسام موافي الكلى عدة أخطاء تناول الأدوية عدم شرب المياه

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